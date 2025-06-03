عائلة الشاب محمد القويدر تناشد من أجل البحث عن ابنها بعد اختفاء لأكثر من أسبوع

11:51 ص

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الوكيل الإخباري- ناشدت أسرة الشاب محمد سليمان عبد الحميد القويدر، البالغ من العمر 16 عامًا، الجهات الأمنية والمواطنين بالمساعدة في العثور عليه، بعد اختفائه منذ يوم الأحد الموافق 25 أيار 2025، عقب خروجه من المنزل لإصلاح هاتفه المحمول. اضافة اعلان





وقال ذوو الشاب إن محمد غادر منزله في محافظة الكرك ظهر يوم الأحد الماضي، ولم يعد منذ ذلك الوقت، مؤكدين أن محاولات التواصل معه باءت بالفشل، ولا تتوافر لديهم أي معلومات عن مكان وجوده حتى اللحظة.



وقد تم إبلاغ الجهات الأمنية المختصة فور فقدانه، وتواصل الأسرة التنسيق مع الأجهزة المعنية للعثور عليه، وسط قلق متزايد بشأن مصيره.



وتدعو الأسرة أي شخص شاهد محمد أو التقى به – سواء صدفة أو بطريقة مباشرة – إلى إبلاغ أقرب مركز أمني على الفور، أو التواصل مع العائلة بشكل مباشر، مشددة على أهمية التحرك السريع حفاظًا على سلامته.