عائلة الشاب محمد القويدر تناشد من أجل البحث عن ابنها بعد اختفاء لأكثر من أسبوع

وقال ذوو الشاب إن محمد غادر منزله في محافظة الكرك ظهر يوم الأحد الماضي، ولم يعد منذ ذلك الوقت، مؤكدين أن محاولات التواصل معه باءت بالفشل، ولا تتوافر لديهم أي معلومات عن مكان وجوده حتى اللحظة.
وقد تم إبلاغ الجهات الأمنية المختصة فور فقدانه، وتواصل الأسرة التنسيق مع الأجهزة المعنية للعثور عليه، وسط قلق متزايد بشأن مصيره.
وتدعو الأسرة أي شخص شاهد محمد أو التقى به – سواء صدفة أو بطريقة مباشرة – إلى إبلاغ أقرب مركز أمني على الفور، أو التواصل مع العائلة بشكل مباشر، مشددة على أهمية التحرك السريع حفاظًا على سلامته.
-
أخبار متعلقة
-
ملتقى سيدات الأعمال يطلق منصة مجانية للإقلاع عن التدخين
-
الصفدي يستقبل لجنة الشراكات والتعاون الأمني في الناتو
-
فقدان لابتوب ومتعلقات شخصية داخل تكسي في عمان
-
الأمانة تعلن دوام السوق المركزي خلال عطلة عيد الأضحى
-
سلطة وادي الأردن توقّع مذكرة مع المركز الوطني للإبداع لدعم الابتكار في قطاع المياه
-
الأردن يشارك في ندوة حول الشهادات المصغرة بالرباط
-
أوقاف الرصيفة تحدد 26 موقعا لمصليات عيد الأضحى
-
الإسمنت يتصدر .. تضاعف الصادرات الأردنية إلى سوريا قبل العيد