عائلة النداف تناشد للعثور على ابنها المفقود

وأفاد ابن عم الشاب لؤي خلدون فايز النداف بأن آخر ظهور لابن عمه كان في منطقة الهاشمية بالزرقاء ، إذ اختفى بعدها ولم يظهر حتى الآن ، علماً بأن عائلته أبلغت الأجهزة الأمنية للمساعدة في العثور على ابن عمه المفقود .
جدير بالذكر أن الشاب محمد مريض ولا يستطيع التكلم بحسب ما أفاد به ابن عمه لؤي خلدون النداف .
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