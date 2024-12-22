عائلة النداف تناشد للعثور على ابنها المفقود

10:00 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/714143 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- ناشدت عائلة الشاب محمد خالد النداف البالغ من العمر 19 عاماً الإخوة المواطنين بالمساعدة في البحث عن ابنهم المفقود منذ يوم الجمعة الماضية في منطقة الهاشمية بالزرقاء . اضافة اعلان





وأفاد ابن عم الشاب لؤي خلدون فايز النداف بأن آخر ظهور لابن عمه كان في منطقة الهاشمية بالزرقاء ، إذ اختفى بعدها ولم يظهر حتى الآن ، علماً بأن عائلته أبلغت الأجهزة الأمنية للمساعدة في العثور على ابن عمه المفقود .



جدير بالذكر أن الشاب محمد مريض ولا يستطيع التكلم بحسب ما أفاد به ابن عمه لؤي خلدون النداف .