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عائلة النداف تناشد للعثور على ابنها المفقود

الشاب محمد خالد النداف
الشاب محمد خالد النداف
الأحد، 22-12-2024 10:00 ص
الوكيل الإخباري-   ناشدت عائلة الشاب محمد خالد النداف البالغ من العمر 19 عاماً الإخوة المواطنين بالمساعدة في البحث عن ابنهم المفقود منذ يوم الجمعة الماضية في منطقة الهاشمية بالزرقاء .اضافة اعلان


وأفاد ابن عم الشاب لؤي خلدون فايز النداف بأن آخر ظهور لابن عمه كان في منطقة الهاشمية بالزرقاء ، إذ اختفى بعدها ولم يظهر حتى الآن ، علماً بأن عائلته أبلغت الأجهزة الأمنية للمساعدة في العثور على ابن عمه المفقود .

جدير بالذكر أن الشاب محمد مريض ولا يستطيع التكلم بحسب ما أفاد به ابن عمه لؤي خلدون النداف .
 
gnews

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