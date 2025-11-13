الخميس 2025-11-13 09:36 م
 

عاجل إغلاق تلفريك عجلون مؤقتًا لأعمال الصيانة الدورية

ل
أرشيفية
 
الخميس، 13-11-2025 09:21 م

الوكيل الإخباري- أعلنت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية اليوم الخميس عن إغلاق تلفريك عجلون مؤقتًا ابتداءً من الثلاثاء 18 تشرين الثاني 2025 ولغاية الثلاثاء 2 كانون الأول وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية الشاملة ضمن الخطة المعتمدة لضمان كفاءة التشغيل وسلامة المرافق واستعدادها لاستقبال الزوار.

وقال مدير منطقة عجلون التنموية طارق المعايطة، إن إغلاق تلفريك عجلون يأتي ضمن برنامج الصيانة الوقائية الدوري لضمان استمرارية الأداء المتميز وسلامة مستخدمي المرافق، مشيرًا إلى أن التشغيل سيستأنف فور الانتهاء من أعمال الصيانة في الموعد المحدد.


وأوضح المعايطة، أن المجموعة تعتمد أعلى المعايير والممارسات العالمية في جميع عملياتها التشغيلية والصيانة، مع إعطاء أولوية قصوى للسلامة العامة وراحة الزوار مما يعزز مكانة تلفريك عجلون كأحد أبرز المقاصد السياحية في شمال المملكة.


ويعد تلفريك عجلون من المشاريع السياحية المميزة التي ترفد الحركة الاقتصادية والتنموية في المنطقة وتجسد رؤية المجموعة في تطوير مقاصد سياحية مستدامة تجمع بين جمال الطبيعة والبنية التحتية الحديثة.

 
 
