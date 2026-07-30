عاجل الأردن يدين الهجوم بطائرة مسيّرة على ميناء دمياط في مصر

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الوكيل الإخباري- دان الأردن اليوم الخميس، الهجوم بطائرة مسيّرة تسبّب باندلاع حريق على متن سفينتين داخل ميناء دمياط في جمهورية مصر العربية الشقيقة. اضافة اعلان





وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيانٍ تضامنَ الأردن مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، ووقوفَه الكامل معها في كلّ ما تتّخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها.





