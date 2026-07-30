عاجل الأردن يدين الهجوم بطائرة مسيّرة على ميناء دمياط في مصر

وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيانٍ تضامنَ الأردن مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، ووقوفَه الكامل معها في كلّ ما تتّخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها.
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