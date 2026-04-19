عاجل الأمن العام: كشف غموض اختفاء أحد الأشخاص في محافظة الطفيلة

وأكّد الناطق الإعلامي أنّ فريق التحقيق ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات وتتبع الشخص بكافة الطرق ومواقع تواجده تشكّل لديه اشتباه بتعرّض الشخص للقتل وحُصر الاشتباه بأحد أصدقاء المفقود ومن أقاربه، والذي أُثبت بالتحقيقات أنه آخر من قام بمقابلته وبرفقته.
وتابع الناطق الإعلامي أنه جرى ضبط المشتبه به وبالتحقيق معه اعترف أنه وفي أثناء وجوده برفقة المفقود في نزل سياحي في منطقة نائية حصل خلاف لحظي بينهما أقدم عنده على ضربه بواسطة حجر على رأسه ما أدى إلى وفاته، وأنه قام بعد ذلك بحرق جثّته لإخفاء معالم الجريمة.
وأشار الناطق الإعلامي أنّه تم بدلالته العثور على اثار الجريمة وتحريزها، وتمت إحالة القضية للمدعي العام لمحكمة الجنايات الكبرى والذي قرر توقيفه ١٥ يوماً في مركز الإصلاح والتأهيل عن تهمة القتل العمد.
