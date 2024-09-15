عاجل | الأمن العام يحذر من "الشتوة الأولى"

وأكدت المديرية على ضرورة القيادة بتأنٍ وحذر وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، خاصة مع أولى زخات المطر التي عادة ما تتسبب بانزلاقات، بسبب اختلاط مياه الأمطار مع الأتربة ومخلفات المركبات على الطرقات، لافتة إلى ضرورة التأكد من سلامة الإطارات والكوابح تفادياً لوقوع الحوادث المرورية.
وأكدت مديرية الأمن العام على جاهزيتها العالية وانتشار دورياتها المرورية العاملة بالميدان، داعية إلى عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة لذلك
-
أخبار متعلقة
-
الديوان الملكي يعزي عشيرة الحنيطي وآل السمكري
-
من هو مدير مكتب الملك الجديد ؟
-
حسان: الحكومة ستعمل بكل طاقتها لخدمة الأردن والأردنيين
-
الحكومة تجرد غابات الأردن بالذكاء الاصطناعي
-
جعفر حسان في سطور
-
إرادة ملكية بتعيين البطاينة مديرا لمكتب جلالته
-
نص كتاب التكليف السامي للدكتور جعفر حسان بتشكيل الحكومة
-
الملك يكلف جعفر حسان بتشكيل حكومة جديدة