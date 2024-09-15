عاجل | الأمن العام يحذر من "الشتوة الأولى"

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الوكيل الإخباري- حذرت مديرية الأمن العام من الحالة الجوية المتوقع أن تشهد خلال اليومين القادمين هطول زخات متفرقة من الامطار، وتشكلٍ للضباب في ساعات الصباح الباكر، ورياح محملة بالأتربة والغبار خاصة في المناطق الشرقية. اضافة اعلان





وأكدت المديرية على ضرورة القيادة بتأنٍ وحذر وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، خاصة مع أولى زخات المطر التي عادة ما تتسبب بانزلاقات، بسبب اختلاط مياه الأمطار مع الأتربة ومخلفات المركبات على الطرقات، لافتة إلى ضرورة التأكد من سلامة الإطارات والكوابح تفادياً لوقوع الحوادث المرورية.



وأكدت مديرية الأمن العام على جاهزيتها العالية وانتشار دورياتها المرورية العاملة بالميدان، داعية إلى عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة لذلك