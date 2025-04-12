عاجل الأمن العام ينشر: مئة وأربعة أعوام من الأمن

وجاء في المنشور:"مئة وأربعة أعوام من الأمن... يحق للأردنيين أن يفخروا بأبنائهم المخلصين، الذين اجتهدوا لخدمة وطنهم في مسيرة تخضبت بدم الشهداء، وعرفت البذل والعطاء والتضحيات في سبيل الدفاع عن أرض الوطن، وخدمة المواطن."
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