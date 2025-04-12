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عاجل الأمن العام ينشر: مئة وأربعة أعوام من الأمن

مديرية الأمن العام
مديرية الأمن العام
 
السبت، 12-04-2025 08:24 م
الوكيل الإخباري-   عمان – نشرت مديرية الأمن العام اليوم السبت، منشورًا على صفحتها الرسمية عبر منصة فيسبوك، بمناسبة الذكرى الـ104 لتأسيسها، عبّرت فيه عن اعتزازها بمسيرتها الأمنية وجهود منتسبيها في خدمة الوطن والمواطن.اضافة اعلان


وجاء في المنشور:"مئة وأربعة أعوام من الأمن... يحق للأردنيين أن يفخروا بأبنائهم المخلصين، الذين اجتهدوا لخدمة وطنهم في مسيرة تخضبت بدم الشهداء، وعرفت البذل والعطاء والتضحيات في سبيل الدفاع عن أرض الوطن، وخدمة المواطن."
 
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