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عاجل الأمن العام يواصل مبادرته الداعمة للمنتخب الوطني

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جانب من المبادرة
 
الثلاثاء، 16-06-2026 11:27 م
الوكيل الإخباري- واصلت مديرية الأمن العام، مساء اليوم، تنفيذ مبادرتها الداعمة للمنتخب الوطني "النشامى"، من خلال توزيع الملصقات وأساور اليد التشجيعية على المركبات والمواطنين في مختلف محافظات المملكة، وذلك تعبيراً عن الفخر والاعتزاز بالمشاركة التاريخية للمنتخب في كأس العالم 2026.اضافة اعلان


وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الفعاليات الوطنية والمجتمعية الهادفة إلى تعزيز أجواء الدعم والمؤازرة الجماهيرية للمنتخب قبيل مباراته الأولى في المونديال، والتي ستُقام صباح يوم غد الأربعاء، في محطة تاريخية تمثل الأردن على الساحة الرياضية العالمية.

وشهدت الحملة مشاركة فاعلة من مرتبات الأمن العام في الميدان، الذين حرصوا على التفاعل المباشر مع المواطنين، في مشهد يجسد روح الانتماء الوطني والالتفاف الشعبي حول النشامى، وتأكيداً على دعمهم ومساندتهم خلال هذه المشاركة التاريخية.
 
 


gnews

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