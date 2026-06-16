عاجل الأمن العام يواصل مبادرته الداعمة للمنتخب الوطني

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الفعاليات الوطنية والمجتمعية الهادفة إلى تعزيز أجواء الدعم والمؤازرة الجماهيرية للمنتخب قبيل مباراته الأولى في المونديال، والتي ستُقام صباح يوم غد الأربعاء، في محطة تاريخية تمثل الأردن على الساحة الرياضية العالمية.
وشهدت الحملة مشاركة فاعلة من مرتبات الأمن العام في الميدان، الذين حرصوا على التفاعل المباشر مع المواطنين، في مشهد يجسد روح الانتماء الوطني والالتفاف الشعبي حول النشامى، وتأكيداً على دعمهم ومساندتهم خلال هذه المشاركة التاريخية.
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