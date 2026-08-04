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عاجل الأمير علي: الفيفا يرفض مساعدة الأردن ونرفض الرضوخ لموقف يرتقي لمستوى الابتزاز

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سمو الأمير علي بن الحسين
 
الثلاثاء، 04-08-2026 06:23 م
الوكيل الإخباري- كشف سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، أنّ الأردن عانى كغيره من البلدان من القضايا المتعلقة بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".اضافة اعلان


وقال سموه في بيان له عبر منصة "اكس": إنّ الأردن بلد صغير بميزانية محدودة للاتحاد الكروي وواجه مسألة مشكلة في دخول الجماهير إلى الولايات المتحدة خلال منافسات كأس العالم حيث امتلك العديد منهم التذاكر لكنهم لم يحصلوا على تأشيرات الدخول رغم شرائها بأسعار باهظة.

وبين أنّ الحكومة الأمريكية تفرض على الاتحاد الأردني وعبر "فيفا" ضرائب نظيرة مشاركة الأردن في كأس العالم وهي أموال كان ينبغي أن تذهب للاعبين والطاقم الفني.

وأشار إلى أنه لم يكن هذا هو الحال بالنسبة للفرق التي لعبت وأقامت معسكراتها في كندا والمكسيك، لكن الأردن تواجد في الولايات المتحدة، وبالتالي واجه الآن تكاليف ضخمة تتمثل في ضرائب مترتبة على المشاركة.

ونوه إلى أنّ الاتحاد ينتظر منذ شهر كانون أول 2025 صرف المكافآت المالية للاعبي المنتخب عن مشاركتهم في كأس العرب بقطر، وهي بطولة تابعة للفيفا ولم يتم تسليم الأموال المستحقة للمنتخب الوطني نظير وصوله إلى المباراة النهائية حتى الآن، وفي الوقت نفسه، يتباهى الفيفا بامتلاكه مليارات الدولارات في احتياطياته المالية.

واعتبر أنّ المشكلة واضحة وتكمن في القيادة؛ "فقد ظل الفيفا يرفض مساعدة الأردن في أي من هذه المسائل أو غيرها لأشهر عديدة، إلى أن أُبلغت شفهياً -خلال بطولة كأس العالم- بأن تأييدي لإنفانتينو من شأنه أن يساهم بشكل كبير في مساعدة الاتحاد الأردني."

وتابع سموه "نحن في الأردن نفخر بتمسكنا بالقيم الأخلاقية؛ لم نؤيده في السابق، وبالتأكيد لن نؤيده الآن. إن الموقف برمته يرقى إلى مستوى الابتزاز، ونحن نرفض الرضوخ لذلك."
 
 


gnews

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