عاجل الأوقاف تعلن عن مصليات العيد في جميع محافظات المملكة - أسماء

وأوضحت الوزارة أن صلاة العيد ستُقام في تمام الساعة السابعة صباحًا .
كما أشارت الوزارة إلى أن صلاة العيد ستقام في جميع مساجد المملكة التي تقام فيها صلاة الجمعة .
-
أخبار متعلقة
-
وزارة الزراعة توقع اتفاقية لدعم قطاع الحمضيات في وادي الأردن
-
13.19 مليار دينار قيمة الحركات عبر "إي فواتيركم" العام الماضي
-
وزارة الأوقاف تحدد موعد صلاة عيد الفطر
-
الإفتاء تبين أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر وتوضح حول صحة الصيام إذا تأخرت
-
الأردن يعزي كوريا الجنوبية بضحايا حرائق الغابات
-
وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن 488 موقوفا إداريا بمناسبة عيد الفطر
-
انتهاء فترة التسجيل لامتحان "التوجيهي" اليوم
-
حادثا تدهور خلال ساعة يُسفران عن 13 إصابة