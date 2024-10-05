عاجل الإعلان عن نتائج القبول الموحد لأبناء الأردنيات

الوكيل الإخباري- أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم السبت الموافق 5-10-2024 نتائج الترشيح للطلبة أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين للعام الجامعي 2024-2025 ، وقد بلغ العدد الإجمالي للطلبة المتقدمين بطلبات (424) طالباً وطالبة، في حين بلغ عدد الطلبة الذين انطبقت عليهم الشروط، والمسددين لرسم تقديم الطلب (330) طالباً وطالبة، ووفقاً لقرار مجلس التعليم العالي فقد تم ترشيح (200) طالباً وطالبة للقبول،

اضافة اعلان