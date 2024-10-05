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عاجل الإعلان عن نتائج القبول الموحد لأبناء الأردنيات

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
السبت، 05-10-2024 01:34 م

الوكيل الإخباري-  أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم السبت الموافق 5-10-2024 نتائج الترشيح للطلبة أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين للعام الجامعي 2024-2025 ، وقد بلغ العدد الإجمالي للطلبة المتقدمين بطلبات (424) طالباً وطالبة، في حين بلغ عدد الطلبة الذين انطبقت عليهم الشروط، والمسددين لرسم تقديم الطلب (330) طالباً وطالبة، ووفقاً لقرار مجلس التعليم العالي فقد تم ترشيح (200) طالباً وطالبة للقبول،

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وكان آخر معدل تم قبوله هو (81)% ، وللاطلاع على نتائج الترشيح باستخدام الرقم المتسلسل للطالب أو رقم جلوسه يمكن الدخول إلى الرابط التالي: 

https://www.admhec.gov.jo/AdmJoMotherSonsResults.aspx

 
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