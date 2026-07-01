الأربعاء 2026-07-01 08:59 م

عاجل الجيش يسير قافلة مساعدات إلى المستشفى الميداني الأردني نابلس/11

الجيش يسير قافلة مساعدات إلى المستشفى الميداني الأردني نابلس/11
الجيش يسير قافلة مساعدات إلى المستشفى الميداني الأردني نابلس/11
 
الأربعاء، 01-07-2026 08:49 م
الوكيل الإخباري- سَيَّرت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الأربعاء، قافلة مساعدات إغاثية إلى المستشفى الميداني الأردني نابلس/11، محمّلة بمواد طبية وإنسانية وإغاثية، في إطار الجهود الأردنية المتواصلة لدعم الأشقاء في الضفة الغربية وتعزيز قدرة المستشفى على تقديم خدماته الصحية والعلاجية.اضافة اعلان


وتضم القافلة خمس شاحنات محمّلة بالمستلزمات الطبية والمواد الغذائية، جرى تجهيزها من قبل مديرية التموين والنقل الملكي، بما يسهم في دعم جاهزية المستشفى واستدامة عملياته الطبية وتلبية احتياجاته التشغيلية.

ويواصل المستشفى الميداني الأردني نابلس/11 أداء واجباته الإنسانية والطبية من خلال كوادر متخصصة من الأطباء والممرضين والفنيين، مقدماً خدمات الرعاية الصحية والعلاجية للمواطنين ومسهماً في التخفيف من معاناتهم.

وتأتي هذه القافلة في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية لدعم الأشقاء في الضفة الغربية، وتنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تقديم العون والمساندة الإنسانية وتعزيز قدرة المؤسسات الطبية على مواصلة أداء واجباتها، بما يسهم في التخفيف من معاناتهم وتلبية احتياجاتهم الصحية هناك.
 
 


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