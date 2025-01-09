عاجل الحكومة تطرح مشروع زراعة بدون تربة

01:04 م

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الوكيل الإخباري- أعلنت الحكومة عبر منصة "استثمر في الأردن" عن مشروع زراعة بدون تربة ،وتطبيق تقنيات زراعية حديثة مثل الهيدروبونيك، والأيروبونيك، حيث ستقلّل هذه التقنية في الزراعة من استخدام المياه قدر الإمكان، وستحسّن جودة وإنتاجية المحاصيل مثل الخيار، والشعير، والزعتر؛ إذ تم اختيار هذه المحاصيل استنادًا إلى العرض والطلب في السوق المحلية على هذه المنتجات. اضافة اعلان





وبحسب ما جاء في المنصة التي رصدها "الوكيل الإخباري" سيتم توزيع المنتجات إلى الأسواق المركزية، والهايبرماركت، والمطاعم، والفنادق، والمستشفيات.



مؤشرات الاستثمار



1- حجم الاستثمار المتوقع: 4 ملايين دولار أمريكي

2- عدد فرص العمل المتوقعة: 60 فرصة

3- الموقع: محافظة العاصمة



مميزات وخصائص الموقع



من المقترح إقامة هذا المشروع في منطقة الجيزة، التي تقع جنوب عمّان وتشتهر بمناخها المعتدل.



القيمة المضافة للمشروع



تُعد الزراعة دون تربة طريقة فعّالة لزراعة النباتات، حيث تحل وسائط نمو أو مواد صلبة مثل التف البركاني، والبيرلايت، والفحم، والرمل، وغيرها محل التربة الطبيعية، مع إضافة المغذيات للنباتات على شكل محلول غذائي، وهناك عدة طرق للزراعة دون تربة للمساعدة في تنويع الخيارات والمنتجات الزراعية، وبالتالي دعم الطلب في السوق وتعزيز القطاع لمقاومة آثار التغير المناخي، ومن خلال هذه التقنيات يتم التحكم في كميات المياه، والمغذيات، والظروف البيئية لتحقيق أقصى قدر من الإنتاج، والحفاظ على المياه المستخدمة للري.



توفر زراعة المائيات نحو 70% إلى 80% من مياه الري، بينما توفر زراعة الهوائيات نحو 90%، وتتميز الزراعة دون تربة أيضاً بدورات المحاصيل القصيرة؛ على سبيل المثال: يحتاج إنبات الخس من 25 إلى 30 يوماً باستخدام الزراعة دون تربة، بينما ستستغرق الزراعة في التربة ما بين 60 إلى 70 يوماً، إضافة إلى ذلك، توفر الزراعة دون تربة زيادات في معدلات الإنتاج على الزراعة التقليدية، إضافة إلى تقليل استخدام المبيدات.



إضاءات هامة على المشروع



يستفيد المشروع من العديد من المزايا الرئيسية للأردن، مثل:



المناخ: يتميز مناخ الأردن بالتنوع؛ مما يسمح بإنتاج زراعي في أوقات مختلفة من السنة، وإمكانية إنتاج بعض المحاصيل خارج مواسمها الطبيعية في الظروف الطبيعية، إضافة إلى استمرار الإنتاج طوال العام لنفس المحصول دون فترات تداخل طويلة.



البنية التحتية: يمتلك الأردن بنية تحتية قوية لشبكات الطرق الزراعية، والثانوية، والدولية، ووسائل النقل، والتخزين البارد، وأسواق الجملة، ومراكز التصنيف والتعبئة، وشبكات الاتصالات والمعلومات.

الموقع: يتميز الأردن بقربه من أسواق استهلاك المنتجات الزراعية الرئيسية، سواء في الخليج العربي أو أوروبا، مقارنة بمنتجين آخرين في دول منافسة.



تفاصيل أخرى للمشروع



يحتاج المشروع المقترح مساحة تتراوح بين 150,000 إلى 200,000 متر مربع. وتبلغ مساحة القطعة المخصصة للزراعة دون تربة نحو 50,000 متر مربع، بينما يتم تخصيص الباقي للمباني والمستودعات.





