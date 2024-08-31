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عاجل | السير: نتعامل مع طوب متساقط على دوار في الجبيهة

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السبت، 31-08-2024 01:38 م

الوكيل الإخباري-   نوهت  ادارة السير الى سقوط حمولة من الطوب من احدى مركبات الشحن في منطقة الجبيهة ، وبالتحديد على دوار الاميرة بسمة.

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وأكدت في ادراج "فيسبوكي" الى انه يجري العمل حالياً من قبل كوادرنا لرفع الاثر عن الطريق بالتعاون مع الجهات صاحبة الاختصاص وتسيير الحركة المرورية.


ودعت السائقين الى توخي الحيطة والحذر، وعدم التباطؤ والتجمهر قرب موقع الحادث، واتباع ارشادات رقباء السير في الموقع ..

 
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