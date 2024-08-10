عاجل الصفدي: الأردن بخير وقادر على حماية نفسه

الوكيل الإخباري- أكّد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، السبت، أن الأردن بخير وقادر على حماية نفسه.



وقال الصفدي، في مقابلة مع قناة العربية، للحديث حول الجهود التي يبذلها الأردن لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، إنّ الأردن أبلغ إيران وإسرائيل بإسقاط أي هدف في سماء المملكة، ولن يسمح الأردن باستخدام أجوائه.



وأضاف أن الأردن لن يكون ساحة حرب لأي طرف.