عاجل القوات المسلحة: التوجيهات الملكية بإعادة هيكلة الجيش تختلف عن خدمة العلم

وأضاف الحياري، السبت، أن التوجيهات الملكية تهدف إلى هيكلة كلية ومباشرة وفورية النفاذ للقوات المسلحة، من خلال استراتيجية شاملة وخارطة طريق لإحداث تحول بنيوي يشمل تطوير جميع وحدات وتشكيلات القوات المسلحة الأردنية.
وأشار إلى أن التوجيهات شددت على ضرورة تعديل تسليح القوات المسلحة بما يتناسب مع الأنظمة والتطورات والتقنيات الحديثة، إلى جانب تطوير التعليم العسكري، وتعزيز أنظمة القيادة والسيطرة العسكرية برا وجوا وبحرا.
ولفت إلى أن رسالة الملك لإعادة هيكلة الجيش العربي تأتي في زمن تتسارع فيه الأحداث الإقليمية، مضيفا أن جلالة الملك لا يريد للقوات المسلحة الانتظار أو التأخر عن مواكبة التكنولوجيا العسكرية.
وبين الحياري أن التغيير المطلوب يجب أن يشمل أيضا إيجاد احتياط استراتيجي للقوات المسلحة الأردنية، في ظل الأزمات والتوترات التي تشهدها المنطقة.
-
أخبار متعلقة
-
هطولات مطرية غزيرة في بعض مناطق المملكة
-
بلدية الطيبة تعالج انهيار أتربة في الوسط التجاري
-
الجيش: التوجيه الملكي بإعادة هيكلة الجيش جاء في زمن تتسارع فيه التحولات الإقليمية
-
وزير الطاقة يتفقد محطة تحويل جرش الصناعية
-
الأشغال تستكمل إنجاز مقاطع الطريق الملوكي بين الطفيلة والكرك
-
التربية تعمم بتنفيذ حملات توعية للطلبة بعدم الإلقاء العشوائي للنفايات
-
التربية: 1.5 مليون طالب وطالبة يبدأون الفصل الدراسي الثاني غدا
-
الضريبة تدعو للالتزام بنظام الفوترة الوطني وجولات ميدانية للتأكد من التطبيق