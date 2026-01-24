السبت 2026-01-24 05:26 م

عاجل القوات المسلحة: التوجيهات الملكية بإعادة هيكلة الجيش تختلف عن خدمة العلم

أحد التدريبات العسكرية للقوات المسلحة الأردنية
أحد التدريبات العسكرية للقوات المسلحة الأردنية
 
السبت، 24-01-2026 03:22 م
الوكيل الإخباري-   قال مدير الإعلام العسكري العميد مصطفى الحياري إن التوجيهات الملكية بإعادة هيكلة الجيش تختلف عن خدمة العلم.اضافة اعلان


وأضاف الحياري، السبت، أن التوجيهات الملكية تهدف إلى هيكلة كلية ومباشرة وفورية النفاذ للقوات المسلحة، من خلال استراتيجية شاملة وخارطة طريق لإحداث تحول بنيوي يشمل تطوير جميع وحدات وتشكيلات القوات المسلحة الأردنية.

وأشار إلى أن التوجيهات شددت على ضرورة تعديل تسليح القوات المسلحة بما يتناسب مع الأنظمة والتطورات والتقنيات الحديثة، إلى جانب تطوير التعليم العسكري، وتعزيز أنظمة القيادة والسيطرة العسكرية برا وجوا وبحرا.

ولفت إلى أن رسالة الملك لإعادة هيكلة الجيش العربي تأتي في زمن تتسارع فيه الأحداث الإقليمية، مضيفا أن جلالة الملك لا يريد للقوات المسلحة الانتظار أو التأخر عن مواكبة التكنولوجيا العسكرية.

وبين الحياري أن التغيير المطلوب يجب أن يشمل أيضا إيجاد احتياط استراتيجي للقوات المسلحة الأردنية، في ظل الأزمات والتوترات التي تشهدها المنطقة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأميرة منى الحسين ترعى الحفل الخيري السنوي لجمعية أهالي وأصدقاء الأشخاص ذوي الإعاقة

أخبار محلية الأميرة منى الحسين ترعى الحفل الخيري السنوي لجمعية أهالي وأصدقاء الأشخاص ذوي الإعاقة

القوات المسلحة الاردنية

أخبار محلية الملك يتلقى رسالة من رئيس هيئة الأركان المشتركة

مجلس النواب

شؤون برلمانية "رئيس النواب": برؤية الملك وبسالة الجيش يبقى الأردن قويا عصيا على الطامعين

"تاس": هناك نتائج لمحادثات أبو ظبي حول أوكرانيا

عربي ودولي "تاس": هناك نتائج لمحادثات أبو ظبي حول أوكرانيا

العاصمة عمان في يوم ماطر

أخبار محلية هطولات مطرية غزيرة في بعض مناطق المملكة

بلدية الطيبة تعالج انهيار أتربة في الوسط التجاري

أخبار محلية بلدية الطيبة تعالج انهيار أتربة في الوسط التجاري

ؤؤؤؤؤؤؤ

فيديو منوع طفل يقضي وقتًا مع صديقته العنزة

ا

فيديو منوع فوائد مذهلة لتناول حبتين من الجوز قبل النوم



 






الأكثر مشاهدة