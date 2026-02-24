عاجل الملك: الأردن لن يسمح بخرق أجوائه ولن يكون ساحة حرب

وأكد جلالته أهمية دور النقابة في تعزيز المهنية الإعلامية، وضرورة أن تكون المصلحة الوطنية بوصلة الخطاب السياسي والإعلامي، خاصة في ظل الأحداث المتسارعة في المنطقة والعالم.
ولفت جلالة الملك إلى أن الأردن يعمل على الاستفادة من علاقاته المتميزة مع دول صديقة لجذب فرص استثمارية واقتصادية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الأردنية، ومنها دول شرق آسيا.
وبشأن التطورات المرتبطة بإيران، أكد جلالته أن الحوار والحلول السياسية هي السبيل لتجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد.
وشدد جلالة الملك على أن الأردن لن يسمح بخرق أجوائه ولن يكون ساحة حرب، لافتا إلى أن أمن المملكة وسلامة مواطنيها فوق كل اعتبار.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد جلالته مواصلة العمل مع الأشقاء والشركاء الدوليين لحماية حقوق الفلسطينيين ووقف الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف لتغيير الوضع القائم في الضفة الغربية والقدس.
ولفت جلالة الملك إلى ضرورة دعم جهود سوريا في الحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادة أراضيها.
من جهتهم، ثمن نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة جهود جلالة الملك في الدفاع عن القضايا العربية، خصوصا القضية الفلسطينية، مؤكدين أهمية الدور الأردني في الملفات الإقليمية وحضوره الفاعل بما يحفظ المصالح الوطنية.
وقدم الحضور شرحا حول إجراءات النقابة وجهودها من أجل تطوير العمل الصحفي وتنظيم شؤون المهنة والحفاظ على المعايير المهنية.
وشددوا على أهمية تطوير الإعلام الأردني لأدواته ليكون قادرا على مواكبة التقدم التكنولوجي، كما أشاروا إلى دور الإعلام المسؤول في نشر الحقيقة ودحض الشائعات وتعزيز الرواية الأردنية.
وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة.
