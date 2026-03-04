عاجل الملك: مستمرون باتخاذ جميع الإجراءات للحفاظ على أمن الأردن وسلامة مواطنيه

وأكد جلالته، خلال الاتصال الذي تلقاه، ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية على المملكة والدول العربية، واستخدام الدبلوماسية والحوار لحل الخلافات.
كما أكد جلالة الملك استمرار المملكة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها.
