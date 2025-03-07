 
الجمعة 2025-03-07 06:10 م
 

عاجل بلاغات بارتفاع منسوب المياه وانجراف الأتربة على عدة طرق

آثار الأمطار على بعض الطرق
آثار الأمطار على بعض الطرق
 
الجمعة، 07-03-2025 06:06 م
الوكيل الإخباري- تعاملت وزارة الأشغال العامة والإسكان خلال الحالة الجوية السائدة مع عدد من البلاغات المتعلقة بارتفاع منسوب المياه وانجراف الأتربة والحجارة على عدد من الطرق في محافظات الجنوب ومنطقة الأغوار.اضافة اعلان


وقال الناطق الإعلامي في الوزارة عمر محارمة، إنه تم التعامل ارتفاع في منسوب المياه على طريق ايل في محافظة معان، ومع عدة انجرافات في محافظة الطفيلة وعلى طريق الخرزة في محافظة الكرك، إضافة إلى التعامل مع ارتفاع منسوب المياه وانجرافات في التربة على طريق وادي عربة والغور الصافي.

وأشار المحارمة إلى أن فرق الوزارة العاملة في الميدان، تعاملت مع البلاغات بسرعة قصوى ومهنية عالية، حيث لم تُؤدِ أي من تلك البلاغات لإعاقة حركة السير على تلك الطرق، مؤكدا أن الفرق الميدانية ستبقى على أهبة الاستعداد للتعامل مع الملاحظات كافة التي قد تحصل على الطرق التابعة لها، إضافة إلى التنسيق مع الشركاء كافة لتقديم الدعم خارج الاختصاص.
 
 
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