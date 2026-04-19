عاجل بيان من الأمن العام حول حريق المصنع في إربد

الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن فرق الإطفاء المختصة في مديرية دفاع مدني شرق إربد تعاملت مع حريق شب داخل أحد مصانع الكيماويات في مدينة الحسن الصناعية بمحافظة إربد.





وبين الناطق الإعلامي أن الحريق شب في خزان يحتوي على المبيدات الحشرية، كما تسبب ذلك بحدوث عملية عصف وتفريغ وميضي بمحيط الحريق، أدى إلى إصابة (14) شخص بجروح ورضوض مختلفة في الجسم، كما قامت طواقم الإطفاء بإخماد الحريق الذي بلغت مساحته (25)م2 والسيطرة عليه بالكامل ومنعت امتداده إلى باقي ارجاء المصنع الذي يتكون من طابقين بمساحة اجمالية تقارب (3500)م2.



وأضاف الناطق الإعلامي أن طواقم الإسعاف قامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم فتح تحقيق بأسباب الحريق.





