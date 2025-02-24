عاجل تسجيل أعلى حمل كهربائي شتوي في تاريخ الأردن الأحد وبلغ 4400 ميغاواط

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة الكهرباء الوطنية عن تسجيل أعلى حمل كهربائي شتوي في تاريخها أمس الأحد، وبلغ 4400 ميغاواط.

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وكان أعلى حمل شتوي خلال فصل شتاء العام الماضي بلغ 4070 ميغاواط.