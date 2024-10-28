 
الإثنين 2024-10-28 10:10 ص
 

عاجل تعطل مركبة شحن يعيق السير على طريق المطار

ارشيفية
ارشيفية
الإثنين، 28-10-2024 08:51 ص
الوكيل الإخباري-   نوهت إدارة السير إلى أن تعطل مركبة شحن (ضاغطة) على حرم إشارة كلية لومينوس صباح اليوم الإثنين تسبب بكثافة مرورية استدعت تحويل السير القادم من إشارة اسكان عالية باتجاه مرج الحمام والعودة باتجاه جسر الإرسال .اضافة اعلان


وتهيب إدارة السير بالإخوة المواطنين بتوخي الحيطة والحذر وعدم التباطؤ واتباع ارشادات رقباء السير في الموقع .
 
gnews

أحدث الأخبار

مضبوطات في العملية

أخبار محلية لها ارتباطات إقليمية.. معلومات امنية توقع بخلية جُرمية لتهريب المخدرات والاسلحة في الأردن

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

عربي ودولي بلينكن يدعو إلى التحقيق بـ"المخالفات الانتخابية" بعد فوز الحزب الحاكم في جورجيا

تعبيرية

فلسطين يلين تحث نتنياهو على عدم تدمير الاقتصاد الفلسطيني

ا

عربي ودولي بيونغ يانغ تؤكد مسؤولية سيئول عن إرسال طائرة مسيّرة إلى أجوائها

تعبيرية

اقتصاد محلي ارتفاع جديد على الذهب محلياً.. وغرام 21 يصل إلى 55.8 ديناراً

من تواجد وفد الهيئة المستقلة في أوزبكستان

أخبار محلية المستقلة للانتخاب تشارك كضيف مراقب في الانتخابات البرلمانية في اوزبكستان

تعبيرية

تكنولوجيا كيف تستعيد الرسائل المحذوفة على واتساب؟ .. خطوة بخطوة

فلسطينيون ينتشلون جثمان أحد الشهداء بعد قصف مدرسة تؤوي نازحين في مدينة غزة

فلسطين الاحتلال يقر باستهداف مدرسة تؤوي نازحين في غزة



 


الأكثر مشاهدة