عاجل تعطل مركبة شحن يعيق السير على طريق المطار

وتهيب إدارة السير بالإخوة المواطنين بتوخي الحيطة والحذر وعدم التباطؤ واتباع ارشادات رقباء السير في الموقع .
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