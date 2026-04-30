عاجل توجه لرفع أجور النقل العام بين 5 - 10 قروش

الخميس، 30-04-2026 04:50 م

الوكيل الإخباري- ستعدل هيئة تنظيم النقل البري أجور النقل العام، بحيث تشمل الزيادة نحو 75% من المسارات بحدود 5 قروش، فيما تطبق زيادة بحدود 10 قروش على نحو 25% من المسارات الأطول، وذلك ضمن خطوة تهدف إلى إعادة التوازن بين كلف التشغيل واستمرارية الخدمة، مع مراعاة الأثر المباشر على المستخدمين.

وفي هذا الإطار، سيتم تعديل تعرفة سيارات التاكسي بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبما يراعي خصوصية كل محافظة، فيما يواصل قطاع الشحن البري العمل وفق آلية تعويم مرتبطة بأسعار المحروقات، بما يتيح مرونة في التعامل مع المتغيرات دون الحاجة إلى تدخلات متكررة.


ويأتي هذا التعديل بعد نحو 8 سنوات من ثبات التعرفة منذ عام 2018، رغم الارتفاع المتواصل في كلف التشغيل، نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار النفط، مما أدى تدريجيا إلى اتساع الفجوة بين الكلف الفعلية ومستوى الأجور المعمول بها.


واعتمدت عملية التعديل على تصنيف المسارات إلى قصيرة ومتوسطة وطويلة، بما يضمن توزيع الزيادة بشكل متدرج ومتناسب مع طبيعة كل مسار وكلفه التشغيلية، حيث تتحمل المسارات الأطول كلفا تشغيلية أعلى بطبيعتها.


ويعكس هذا التوزيع توجها نحو تقليل الأثر على الاستخدام اليومي للمواطنين، مع مراعاة الفروقات بين المسارات من حيث المسافة وكلف التشغيل.


ويهدف القرار إلى استمرارية خدمات النقل العام ومنع تراجعها، من خلال تحقيق توازن مدروس بين البعد الاجتماعي ومتطلبات التشغيل، بما يضمن استدامة القطاع وقدرته على الاستجابة للمتغيرات.

 
 


أحدث الأخبار

التايمز البريطانية: مجتبى خامنئي فاقد للوعي ويتلقى العلاج في قم

عربي ودولي المرشد الإيراني يقول إن الولايات المتحدة تكبّدت "هزيمة مخزية"

أخبار محلية عاجل توجه لرفع أجور النقل العام بين 5 - 10 قروش

أخبار محلية إطلاق نظام المساعدة القانونية في نقابة المحامين

محمد باقر قاليباف

عربي ودولي رئيس مجلس الشورى الإيراني: مضيق هرمز سيكون "خاليا من الوجود الأميركي"

هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

أخبار محلية تحديد تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر أيار 2026 بقيمة صفر

أخبار الشركات العبدلي يرسخ دوره كمركز أعمال حضري مع بدء تنفيذ التوسع الأكبر في تاريخه

أخبار محلية رفع أسعار البنزين والسولار وتثبيت الكاز والغاز لشهر أيار

الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا عاجلا لسكان 18 قرية في جنوب لبنان ويأمرهم بإخلائها فورا

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا عاجلا لسكان 18 قرية في جنوب لبنان ويأمرهم بإخلائها فورا



 
 






