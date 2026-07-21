عاجل توجيهات عاجلة من رئيس الوزراء بعد زيارة مستشفى الرمثا الحكومي

كما وجّه حسّان بالبدء بإجراء الدِّراسات الفنيَّة اللازمة لإمكانيَّة إنشاء طابق إضافي لغُرف العمليَّات والعناية الحثيثة في المستشفى.
ويخدم مستشفى الرمثا الحكومي أكثر من 250 ألف مواطن، ويوفِّر التدريب لطلبة كليَّات الطبّ والتَّمريض في عدد من الجامعات.
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