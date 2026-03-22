الأحد 2026-03-22 12:56 م

عاجل توقع ارتفاع أسعار سلع في الأردن بسبب زيادة كلف الوقود والشحن البحري

ت
الوكيل الإخباري- قال أمين سر نقابة ملاحة الأردن، محمد عبدالهادي، إن ميناء العقبة لم يتأثر بالأوضاع الإقليمية حتى الآن، ويواصل عمله بكفاءة، لا سيما مقارنة بالموانئ الخليجية.

اضافة اعلان


وأوضح عبدالهادي أنه منذ بداية شهر آذار وحتى الآن عبرت 92 باخرة من مضيق هرمز، مقارنة بنحو 1400 باخرة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر على تراجع حركة الملاحة في المنطقة، وفق ما أوردته قناة المملكة.


وأشار إلى توقعات بارتفاع أسعار بعض السلع نتيجة زيادة كلف الوقود والشحن البحري، لافتا في الوقت ذاته إلى تلقي طلبات من شركات عالمية تدرس اعتماد ميناء العقبة كنقطة دخول إقليمية لعملياتها.

 
 


gnews

و

ت

ت

ت

ا

ت

ت

ت

