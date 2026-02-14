‎عاجل حملة رقابية موسعة للغذاء والدواء تستهدف معامل تعبئة الأرز والحبوب

وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي، أن الحملة التي بدأت اليوم والتي خطط لها قسم المصانع والمعامل الغذائية في مديرية الغذاء بإشراف رئيس القسم المهندس محمود الصمادي ومجموعة من المفتشين؛ شملت في أول يوم 6 جولات على معامل متخصصة في تعبئة وتغليف الأرز في عمّان، والزرقاء، وسحاب، إضافة إلى جولات على عدد من نقاط البيع بالتجزئة في الزرقاء وماركا وسحاب، مؤكدة عدم تسجيل أي مخالفات صحية، حيث أظهرت نتائج الحملة التزامًا كاملًا بالاشتراطات الصحية المعتمدة.
وأضافت المؤسسة أن الحملة شملت متابعة آلية تجهيز الطرود الرمضانية داخل تلك المعامل، والتأكد من سلامة المواد الغذائية من محتويات الطرود، وصلاحيتها للاستهلاك.
كما تؤكد المؤسسة أن حملاتها التفتيشية مستمرة على مدار العام، وتهيب بالمواطنين أن يكونوا شركاء فاعلين في الرقابة من خلال التبليغ الدقيق عبر الخط الساخن على الرقم 0795632000.
