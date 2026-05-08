الجمعة 2026-05-08 08:25 م

عاجل دوري المحترفين: الحسين 1 – 0 الفيصلي

لقطة الاحتفال بالهدف
 
الوكيل الإخباري- يتقدم فريق الحسين على الفيصلي بهدف مقابل لا شيء في المباراة الحاسمة ضمن ختام دوري المحترفين الأردني، والتي ستحدد بطل الموسم.

وسجل الهدف لاعب الحسين، رزق بني هاني، في الدقيقة 12 من مجريات الشوط الأول.


وانطلقت المباراة مساء الجمعة على ستاد الحسن في إربد، وسط حضور جماهيري كبير، وتأتي في ظل صراع محتدم على لقب الدوري، حيث يتصدر الحسين جدول الترتيب برصيد 59 نقطة، ويكفيه التعادل أو الفوز لحسم اللقب، بينما يحتاج الفيصلي للفوز فقط لضمان التتويج برصيد 56 نقطة.

 
 


