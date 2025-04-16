الأربعاء 2025-04-16 01:10 ص
 

عاجل رئيس الوزراء يثمن دعم الولايات المتحدة لأمن الأردن ورؤية التحديث الاقتصادي‬⁩

رئيس الوزراء جعفر حسان يلتقي ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو
رئيس الوزراء جعفر حسان يلتقي ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو
 
الأربعاء، 16-04-2025 12:41 ص
الوكيل الإخباري-   ثمن رئيس الوزراء جعفر حسان، التزام الولايات المتحدة الأميركية ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بدعم أمن الأردن ورؤية التحديث الاقتصادي‬⁩ والبرامج التنموية.اضافة اعلان


‏وقال حسان عبر حسابه بمنصة إكس، "تقوم الصداقة التي تجمع بلدينا على المبادئ الراسخة والمصالح المتبادلة في السلام والاستقرار الإقليمي والازدهار".

ويزور رئيس الوزراء جعفر حسان، الولايات المتحدة الأميركية، استكمالاً للزيارة الأخيرة التي أجراها جلالة الملك عبدالله الثاني في واشنطن، حيث سيجري رئيس الوزراء مباحثات مع عدد من المسؤولين الأميركيين تتناول سبل تعزيز وتوسيع العلاقات بين البلدين، خصوصاً في المجالات الاقتصادية.

ويرافق رئيس الوزراء، وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، ووزير التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان.
 
gnews

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