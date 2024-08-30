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عاجل صور- الأمن العام يشيع جثمان الوكيل أبو عسكر بمحافظة اربد

جموع غفيرة تشارك في التشييع
جموع غفيرة تشارك في التشييع
الجمعة، 30-08-2024 09:02 م

الوكيل الإخباري-   شيعت مديرية الأمن العام، وبمشاركة آلاف من اهله وزملاءه والمواطنين، بعد صلاة المغرب اليوم، الوكيل محمد توفيق علي أبو عسكر، إلى مثواه الأخير في بلدة الطيبة بمحافظة اربد ، والذي ارتقى إلى جوار ربه، بعد تعرضه لحادث دهس متعمد، أثناء تأديته للواجب، في محافظة اربد. 

 ووري الثرى في المقبرة الغربية في لواء الطبية بعد الصلاة عليه في مسجد البلدة.

و شارك في تشييع جثمان أبو عسكر، عدد كبير من ضباط ومرتبات الأمن العام، وجموع غفيرة من أبناء الوطن كافة.

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