عاجل ضبط 100 ألف حبّة مخدرة داخل حقيبة ملقاة بمعبر العمري

02:08 م

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الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ كوادر مكافحة المخدرات العاملة في معبر العمري الحدودي أثناء قيامهم بواجبهم داخل المعبر اشتبهوا بحقيبة ملقاة بإحدى الساحات، حيث جرى ضبطها وبتفتيشها عُثر داخلها على 100 ألف حبّة مخدرة . اضافة اعلان





وبوشرت التحقيقات وجمع المعلومات لتحديد المتورطين في القضية وإلقاء القبض عليهم .