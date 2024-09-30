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عاجل | عجلون تتأهب لزيارة سيد البلاد غدا الثلاثاء

جلالة الملك عبدالله | أرشيفية
جلالة الملك عبدالله | أرشيفية
الإثنين، 30-09-2024 03:23 م

الوكيل الإخباري-   تتأهب محافظة عجلون لزيارة جلالة الملك عبدالله الثاني؛  ضمن جولات جلالته على محافظات ومناطق المملكة بمناسبة اليوبيل الفضي لجلوس جلالته على العرش.

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عجلون من مدخلها إلى أخرها ازدانت بصور جلالة الملك وولي العهد، فيما تم تخصيص مكان لاستقبال أهالي عجلون لجلالة الملك.


عجلون صاحبة المكانة الخاصة بيئيا وسياحيا، اعتاد أهلها على استقبال الهاشميين في مضاربهم، وعليه فإن عجلون صارت بمراسم استقبال جلالته لوحة تضم كل أطياف المحافظة.


وسيلتقي جلالته خلال الزيارة أهالي ووجهاء وشيوخ عشائر المحافظة.

 

وقال محافظ عجلون نايف الهدايات لـ"الوكيل الاخباري" ان عجلون سعيدة بزيارة جلالة الملك، لافتا إلى أن جلالته سيلتقي أهالي عجلون في القلعة، وسيفتتح المركز الثقافي وسط المدينة.

 
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