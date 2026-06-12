الجمعة 2026-06-12 11:04 م

عاجل فاجعة ثانية تهز الأردن.. ارتكب جريمته وسلم نفسه في معان

ت
تعبيرية
 
الجمعة، 12-06-2026 10:51 م

الوكيل الإخباري-   أقدم أحد الأشخاص على إطلاق النار على شخص آخر في محافظة معان، وقام بتسليم نفسه للأجهزة الأمنية، وفق مديرية الأمن العام.

اضافة اعلان


قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، في بيان، إن أحد الأشخاص أقدم الجمعة على إطلاق النار على شخص آخر في محافظة معان إثر خلاف سابق، حيث أُسعف المصاب إلى المستشفى وما لبث أن فارق الحياة، فيما قام مطلق النار بتسليم نفسه للأجهزة الأمنيّة والسلاح الناري المُستخدم واعترف بارتكاب الجريمة وستتم إحالة القضية للقضاء.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ز

أخبار محلية الصفدي ونظيره القطري يبحثان الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران

ت

أخبار محلية عاجل فاجعة ثانية تهز الأردن.. ارتكب جريمته وسلم نفسه في معان

ن

أخبار محلية 7 أردنيين ضمن قائمة فوربس لأقوى قادة التسويق في الشرق الأوسط لعام 2026

ت

اقتصاد محلي ارتفاع السيولة في بورصة عمان إلى 111 مليون دينار

ن

عربي ودولي الخارجية الإيرانية: الهيئات الإيرانية المعنية بصنع القرار تجتمع لمناقشة مذكرة التفاهم

ز

عربي ودولي سويسرا تعرض استضافة توقيع تفاهم محتمل بين واشنطن وطهران

ز

أخبار محلية ثقافة الكرك تنظم مساراً سياحياً ثقافياً إلى قلعة القطرانة

ز

مناسبات تهنئة للسيدة إخلاص البداينة بمناسبة استلامها إدارة إذاعة جامعة الطفيلة التقنية



 
 






الأكثر مشاهدة

 