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عاجل فوز طارق المومني بموقع نقيب الصحفيين الأردنيين

مقر نقابة الصحفيين في مدينة عمّان
مقر نقابة الصحفيين في مدينة عمّان
 
الجمعة، 25-04-2025 07:12 م
الوكيل الإخباري-   أعلن رئيس لجنة انتخابات نقابة الصحفيين الأردنيين الزميل محمد التل، مساء الجمعة فوز الصحفي طارق المومني بموقع نقيب الصحفيين الأردنيين.اضافة اعلان


واستمرت عملية الاقتراع حتى الساعة 6 مساء، فيما أدلى نحو 895 صحفيا وصحفية بأصواتهم لاختيار نقيب وأعضاء مجلس النقابة الجديد، من أصل 1078 يحق لهم التصويت.

وبدأت انتخابات نقابة الصحفيين صباح الجمعة، في قاعة عمّان الكبرى بمدينة الحسين للشباب.
 
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