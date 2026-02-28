عاجل لجنة تسعير المشتقات النفطية تقرر رفع أسعار المحروقات

08:09 م

الوكيل الإخباري- عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية، اليوم السبت، اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1–31 آذار المقبل). اضافة اعلان





واستعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر شباط الحالي، ومقارنتها بمثيلاتها لشهر كانون الثاني الماضي، حيث أظهرت معدلات الأسعار العالمية ارتفاعاً على أسعار بيع البنزين بنوعيه (90 و95) وسعر مادة السولار.



وقررت اللجنة تعديل سعر بيع البنزين أوكتان (90) ليصبح (820) فلساً/لتر بدلاً من (810) فلساً/لتر، وسعر بيع البنزين أوكتان (95) ليصبح (1050) فلساً/لتر بدلاً من (1035) فلساً/لتر، وسعر بيع السولار ليصبح (655) فلساً/لتر بدلاً من (645) فلساً/لتر.



كما قررت اللجنة تثبيت سعر بيع الكاز عند سعر (550) فلساً/لتر، والإبقاء على سعر بيع أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند سعر 7 دنانير/اسطوانة.



وتجدر الإشارة إلى أن معدل سعر خام برنت ارتفع إلى 71.5 دولار للبرميل في شهر شباط الحالي مقابل 66.8 دولار للبرميل المسجل في شهر كانون الثاني الماضي.





