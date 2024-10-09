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عاجل من السبت إلى الأربعاء المقبل.. فصل التيار الكهربائي عن هذه المناطق - أسماء

تعبيرية
شبكة كهربائية
الأربعاء، 09-10-2024 07:42 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت شركات كهرباء إربد وتوزيع الكهرباء عن فصل التيار الكهربائي عن مناطق ضمن اختصاصها وذلك خلال الأسبوع المقبل.

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وتأتي عمليات الفصل لإجراء أعمال صيانة على الشبكة الكهربائية.

 


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