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عاجل هام بشأن القبول المباشر في بعض الجامعات والكليات الرسمية للعام الدراسي الجديد

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الأربعاء، 16-10-2024 03:35 م

الوكيل الإخباري-قرر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء الموافق 16-10-2024 برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة الموافقة على قبول الطلبة الأردنيين الحاصلين على الثانوية العامة الأردنية للعام الحالي، والسنوات السابقة قبولاً مباشراً/تنافسياً في الجامعات الأردنية الآتية على البرنامج العادي لدرجة البكالوريوس للعام الجامعي (2024-2025) وفقاً للشواغر المتوفرة في كل تخصص حسب الطاقات الاستيعابية الخاصة، وضمن الحدود الدنيا لمعدلات القبول الواردة في السياسة العامة للقبول للعام الجامعي  2024-2025:

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* الجامعة الأردنية/ فرع العقبة للطلبة الأردنيين الحاصلين على الثانوية العامة الأردنية الصادرة من مدارس محافظة العقبة.
* جامعة آل البيت للطلبة الأردنيين الحاصلين على الثانوية العامة الأردنية الصادرة من مدارس محافظة المفرق.
* جامعة مؤتة للطلبة الأردنيين الحاصلين على الثانوية العامة الأردنية الصادرة من مدارس محافظة الكرك.
* جامعة الحسين بن طلال للطلبة الأردنيين الحاصلين على الثانوية العامة الأردنية الصادرة من مدارس محافظة معان.
* جامعة الطفيلة التقنية للطلبة الأردنيين الحاصلين على الثانوية العامة الأردنية الصادرة من مدارس محافظة الطفيلة.

 
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