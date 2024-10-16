عاجل هام بشأن القبول المباشر في بعض الجامعات والكليات الرسمية للعام الدراسي الجديد

* جامعة آل البيت للطلبة الأردنيين الحاصلين على الثانوية العامة الأردنية الصادرة من مدارس محافظة المفرق.
* جامعة مؤتة للطلبة الأردنيين الحاصلين على الثانوية العامة الأردنية الصادرة من مدارس محافظة الكرك.
* جامعة الحسين بن طلال للطلبة الأردنيين الحاصلين على الثانوية العامة الأردنية الصادرة من مدارس محافظة معان.
* جامعة الطفيلة التقنية للطلبة الأردنيين الحاصلين على الثانوية العامة الأردنية الصادرة من مدارس محافظة الطفيلة.
-
أخبار متعلقة
-
محافظ البلقاء يؤكد أهمية توفير بيئة مرورية آمنة في السلط
-
624 الف دينار كلفة تزويد المنازل والمواقع المستفيدة من فلس الريف
-
الملك لدى استقباله وزير خارجية إيران: الأردن لن يكون ساحة للصراعات الإقليمية
-
أردنية تبتكر "كبسولة حسية" تعالج تشتت الانتباه لدى الطلبة ذوي الهمم
-
الإحصاءات للأردنيين: لا نجمل الأرقام وبياناتكم بالحفظ والصون
-
اجتماع اللجنة الاستشارية والتوجيهية لمحمية الأزرق المائية ومحمية الشومري للأحياء البرية
-
دائرة الإحصاءات: نستعد لأكبر تعداد سكاني في تاريخ الأردن
-
الملك يزور جامعة الطفيلة التقنية