عاجل وحدة الطائرات العمودية الأردنية الكونغو 1 تحتفل بعيد الفطر السعيد في أرض المهمة

الوكيل الإخباري- احتفلت مرتبات وحدة الطائرات العمودية الأردنية/ الكونغو 1، المشاركة ضمن قوات حفظ السلام الدولية لدعم الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الاثنين، بعيد الفطر السعيد في أرض المهمة.

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وأدى الحضور صلاة العيد بمسجد الوحدة في منطقة الواجب.



ونقل قائد الوحدة في كلمة له، تهنئة ومباركة رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي لمرتبات الوحدة، وتمنياته لهم بالتوفيق والسداد بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، وتقديره الكبير لعطائهم وتفانيهم في أداء الرسالة الإنسانية للمملكة الأردنية الهاشمية والقوات المسلحة، متمنياً لهم العودة الميمونة لوطنهم وذويهم.