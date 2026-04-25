عاجل وفاة شخصين وإصابة ثمانية آخرين إثر حادث تصادم

12:33 ص

الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي بإسم مديرية الأمن العام أن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني البلقاء تعاملت مساء اليوم مع حادث تصادم وقع بين مركبتين بمنطقة البحر الميت .





إذ نتج عن الحادث وفاة شخصين وإصابة ثمانية أشخاص آخرين بجروح ورضوض في مختلف انحاء الجسم حيث عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم وإخلاء الوفاتان إلى مستشفى الشونة الجنوبية الحكومي والاصابات قيد العلاج ؛ وتم فتح تحقيق مروري بالحادث.





