عاجل وفاتان بحوادث دهس في العاصمة والزرقاء، أحدهما طفل في الثالثة من عمره

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الوكيل الإخباري- أفادت إدارة السير عبر تقريرها المروري اليومي بوقوع حادث دهس أمس الإثنين في العاصمة عمان ، وتحديداً خلف تاج مول ، حيث نتج عن الحادث وفاة طفل في الثالثة من عمره . اضافة اعلان





كما أشارت الإدارة إلى وقوع حادث دهس آخر في منطقة الغباوي ، باتجاه المستشفى الحكومي في الزرقاء ، حيث نتج عن الحادث وفاة أحد المشاة ، وتم تعليل الحادث بعدم أخذ الاحتياطات اللازمة .



ووقع مساء أمس الاثنين حادث تصادم بين مركبتين ما بعد جامعة الزرقاء باتجاه عمان ، حيث نتج عن الحادث 3 إصابات أحدها بالغة .



كما وقع حادث تصادم ما بعد الرويشد باتجاه الغباوي ، حيث نتج عن الحادث 4 إصابات متوسطة ، وجرى إسعافها إلى مستشفى الرويشد الحكومي .



ولفتت الإدارة إلى وقوع حادث تصادم ما بعد مركز حجاج معان على الطريق الصحراوي ، حيث نتج عن الحادث إصابة متوسطة جرى إسعافها إلى مستشفى معان الحكومي .



