 
الثلاثاء 2025-01-28 08:26 ص
 

عاجل وفاتان بحوادث دهس في العاصمة والزرقاء، أحدهما طفل في الثالثة من عمره

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 28-01-2025 08:21 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت إدارة السير عبر تقريرها المروري اليومي بوقوع حادث دهس أمس الإثنين في العاصمة عمان ، وتحديداً خلف تاج مول ، حيث نتج عن الحادث وفاة طفل في الثالثة من عمره .اضافة اعلان


كما أشارت الإدارة إلى وقوع حادث دهس آخر في منطقة الغباوي ، باتجاه المستشفى الحكومي في الزرقاء ، حيث نتج عن الحادث وفاة أحد المشاة ، وتم تعليل الحادث بعدم أخذ الاحتياطات اللازمة .

ووقع مساء أمس الاثنين حادث تصادم بين مركبتين ما بعد جامعة الزرقاء باتجاه عمان ، حيث نتج عن الحادث 3 إصابات أحدها بالغة .

كما وقع حادث تصادم ما بعد الرويشد باتجاه الغباوي ، حيث نتج عن الحادث 4 إصابات متوسطة ، وجرى إسعافها إلى مستشفى الرويشد الحكومي .

ولفتت الإدارة إلى وقوع حادث تصادم ما بعد مركز حجاج معان على الطريق الصحراوي ، حيث نتج عن الحادث إصابة متوسطة جرى إسعافها إلى مستشفى معان الحكومي .

 
gnews

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