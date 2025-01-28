عاجل وفاتان بحوادث دهس في العاصمة والزرقاء، أحدهما طفل في الثالثة من عمره

كما أشارت الإدارة إلى وقوع حادث دهس آخر في منطقة الغباوي ، باتجاه المستشفى الحكومي في الزرقاء ، حيث نتج عن الحادث وفاة أحد المشاة ، وتم تعليل الحادث بعدم أخذ الاحتياطات اللازمة .
ووقع مساء أمس الاثنين حادث تصادم بين مركبتين ما بعد جامعة الزرقاء باتجاه عمان ، حيث نتج عن الحادث 3 إصابات أحدها بالغة .
كما وقع حادث تصادم ما بعد الرويشد باتجاه الغباوي ، حيث نتج عن الحادث 4 إصابات متوسطة ، وجرى إسعافها إلى مستشفى الرويشد الحكومي .
ولفتت الإدارة إلى وقوع حادث تصادم ما بعد مركز حجاج معان على الطريق الصحراوي ، حيث نتج عن الحادث إصابة متوسطة جرى إسعافها إلى مستشفى معان الحكومي .
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