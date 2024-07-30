عاجل 114 قائمة مترشحة في اليوم الأول من استقبال طلبات الترشح

الوكيل الإخباري - أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب اليوم الثلاثاء عن استقبال 114 طلبًا للترشح ضمن القوائم المحلية، والقوائم العامة في اليوم الأول من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 2024 المقررة في العاشر من أيلول المقبل، والتي ستستمر لمدة ثلاثة أيامٍ.



وفي بيانها، أوضحت "المستقلة للانتخاب" أن عدد القوائم الحزبية في الدائرة العامة التي تقدمت بطلبات الترشح بلغ 6 قوائم ضمت 143 مترشحة ومترشحًا، وهي قوائم: حزب الميثاق الوطني، وحزب الشورى الأردني، وحزب النهج الجديد، وحزب الوفاء الوطني، وحزب الأرض المباركة، وحزب رؤية.



كما بلغ عدد القوائم الانتخابية المحلية 108 قوائم، ضمت 576 مترشحة ومترشحا، في 18 دائرة انتخابية في المملكة.



وتستقبل الهيئة طلبات الترشح للدائرة المحلية في مقرات لجان الانتخاب المنتشرة والمعلنة على موقعها الإلكتروني، بينما يتم استقبال طلبات الترشح للأحزاب لدى لجنة انتخاب الدائرة الانتخابية العامة في مبنى الهيئة المستقلة للانتخاب.



ويبدأ مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بدراسة طلبات الترشح في اليوم التالي من تاريخ استقبال الطلب.