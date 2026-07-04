عامر شفيع مدربا لحراس مرمى النادي الفيصلي

الوكيل الإخباري- قررت اللجنة المؤقتة للنادي الفيصلي تعيين الكابتن عامر شفيع مدربا لحراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، في إطار تحضيرات الفريق للموسم الجديد.

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ويعد شفيع من أكثر لاعبي المنتخب الوطني مشاركة في المباريات الدولية، إذ خاض أكثر من 168 مباراة بقميص "النشامى"، وشارك في أربع نسخ من نهائيات كأس آسيا أعوام 2004 و2011 و2015 و2019.



وبدأ شفيع مسيرته الكروية مع نادي اليرموك، قبل أن ينتقل إلى الفيصلي، ثم لعب للوحدات وشباب الأردن، كما خاض تجربتين احترافيتين مع الإسماعيلي المصري والفيحاء السعودي.