الإثنين 2026-01-19 12:34 م

عامل وطن في جرش يتعرض لحادث دهس أثناء العمل - صورة

الإثنين، 19-01-2026 12:03 م
الوكيل الإخباري- تعرض عامل وطن اليوم لحادث دهس في منطقة باب عمان بمحافظة جرش، أثناء قيامه بواجبه، حيث تم نقله على الفور إلى مستشفى جرش الحكومي لتلقي العلاج.اضافة اعلان


وأفادت مصادر  بأن العامل يعاني من كسر في اليد وعدة جروح متفرقة، فيما تتواصل جهود الطاقم الطبي لتقديم الرعاية اللازمة له.


