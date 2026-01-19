عامل وطن في جرش يتعرض لحادث دهس أثناء العمل - صورة

وأفادت مصادر بأن العامل يعاني من كسر في اليد وعدة جروح متفرقة، فيما تتواصل جهود الطاقم الطبي لتقديم الرعاية اللازمة له.
