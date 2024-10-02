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عباس يستقبل نجلي الشهيد إسماعيل هنية

الرئيس يستقبل نجلي الشهيد إسماعيل هنية
الرئيس يستقبل نجلي الشهيد إسماعيل هنية
الأربعاء، 02-10-2024 03:28 م
الوكيل الإخباري-   استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأربعاء، في مقر إقامته بالعاصمة القطرية الدوحة، نجلي القائد الوطني الشهيد إسماعيل هنية الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس، عبد السلام هنية وهمام هنية.اضافة اعلان


وقدم سيادته، التعازي لنجلي القائد الوطني الشهيد، مستذكراً مناقبه في مسيرة النضال الوطني الفلسطيني، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني سينال حقوقه المشروعة كاملة في الحرية والاستقلال مهما مارس الاحتلال الإسرائيلي من جرائم واعتداءات بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

وأكد الرئيس، أن شعبنا سيبقى موحداً في مواجهة الاحتلال وكنسه من أرضه، لتجسيد قيام دولته الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس.

وفا
 
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