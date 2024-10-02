عباس يستقبل نجلي الشهيد إسماعيل هنية

وقدم سيادته، التعازي لنجلي القائد الوطني الشهيد، مستذكراً مناقبه في مسيرة النضال الوطني الفلسطيني، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني سينال حقوقه المشروعة كاملة في الحرية والاستقلال مهما مارس الاحتلال الإسرائيلي من جرائم واعتداءات بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.
وأكد الرئيس، أن شعبنا سيبقى موحداً في مواجهة الاحتلال وكنسه من أرضه، لتجسيد قيام دولته الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس.
وفا
-
أخبار متعلقة
-
العيسوي: ثوابت أردنية لا تتبدل ولن تتغير
-
الغذاء والدواء: نفتخر بالحصول على المركز الأول في جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي
-
الملك يهنئ بالعيد الوطني للعراق
-
بدء إقامة جسر جديد على طريق البحر الميت - العقبة
-
مدير الأمن العام يفتتح حوارية إقليمية حول الاكتظاظ في السجون
-
وزير العمل: سنفتح حواراً مع أطراف الإنتاج لرفع الحد الأدنى للأجور
-
أسعار الخضار في السوق المركزي الأربعاء
-
رغم إعادة فتح أجواء المملكة.. شركات طيران تلغي رحلاتها للأردن الأربعاء والخميس