عبد الحليم دوجان أمينا عاما لوزارة العمل

جاء ذلك بعد حصول دوجان على أعلى العلامات وفق المسابقة التنافسيَّة التي أُجريت بموجب نظام القيادات الحكوميَّة.
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