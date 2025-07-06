عبد الحليم دوجان أمينا عاما لوزارة العمل

07:35 م

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الوكيل الإخباري- قرَّر مجلس الوزراء، في جلسته برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان الأحد، تعيين عبد الحليم محمود محمد دوجان أمينا عامَّا لوزارة العمل. اضافة اعلان





جاء ذلك بعد حصول دوجان على أعلى العلامات وفق المسابقة التنافسيَّة التي أُجريت بموجب نظام القيادات الحكوميَّة.