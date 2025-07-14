عبور 1500 شاحنة يوميا عبر مركز حدود جابر

الوكيل الإخباري- أكد مدير جمرك حدود جابر، عميد جمارك موسى السرهيد، أن معدل عدد الشاحنات القادمة والمغادرة في الاتجاهين عبر مركز حدود جابر يبلغ 1500 شاحنة يوميا.

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وقال السرهيد اليوم الاثنين، إن الكوادر الجمركية العاملة في حدود جابر تبذل أقصى جهودها لإنجاز حركة التجارة التي تشهد نشاطا ملحوظا منذ بداية العام الحالي.



ولفت إلى أن المركز الحدودي يشهد أوقاتا متعددة من الازدحام بعدد الشاحنات يوميا، إلا أن تبسيط الإجراءات الجمركية المتبعة يساهم في إنجاز المعاملات خلال وقت قياسي مع الحفاظ على الإجراءات الأمنية المعمول بها.