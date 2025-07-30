الأربعاء 2025-07-30 11:42 ص
 

عبور 35 شاحنة مساعدات من الأردن إلى شمال غزة وتوزيعها بشكل مباشر

صورة أرشيفية لقافلة مساعدات برية متجهه إلى قطاع غزة.
صورة أرشيفية لقافلة مساعدات برية متجهه إلى قطاع غزة
 
الأربعاء، 30-07-2025 10:18 ص

الوكيل الإخباري-   عبرت 35 شاحنة محمّلة بمساعدات غذائية، إلى قطاع غزة المحاصر، الأربعاء، ضمن الجهود الإغاثية الأردنية، وفق ما كشف الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حسين الشبلي.

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واشار الشبلي الى عبور 35 شاحنة من أصل 65، وُزعت حمولاتها مباشرة في شمال القطاع، مشيرا إلى استمرار الجهود التنسيقية لضمان إدخال ما تبقى من شاحنات عرقل الاحتلال عبورها.


وبيّن الشبلي أن 255 شاحنة دخلت القطاع خلال الأيام القليلة الماضية، ضمن سلسلة متواصلة من القوافل التي يتم تسييرها بالتنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين.

 
 
gnews

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