عبور 35 شاحنة مساعدات من الأردن إلى شمال غزة وتوزيعها بشكل مباشر

واشار الشبلي الى عبور 35 شاحنة من أصل 65، وُزعت حمولاتها مباشرة في شمال القطاع، مشيرا إلى استمرار الجهود التنسيقية لضمان إدخال ما تبقى من شاحنات عرقل الاحتلال عبورها.
وبيّن الشبلي أن 255 شاحنة دخلت القطاع خلال الأيام القليلة الماضية، ضمن سلسلة متواصلة من القوافل التي يتم تسييرها بالتنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين.
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