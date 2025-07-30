عبور 35 شاحنة مساعدات من الأردن إلى شمال غزة وتوزيعها بشكل مباشر

الوكيل الإخباري- عبرت 35 شاحنة محمّلة بمساعدات غذائية، إلى قطاع غزة المحاصر، الأربعاء، ضمن الجهود الإغاثية الأردنية، وفق ما كشف الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حسين الشبلي.

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واشار الشبلي الى عبور 35 شاحنة من أصل 65، وُزعت حمولاتها مباشرة في شمال القطاع، مشيرا إلى استمرار الجهود التنسيقية لضمان إدخال ما تبقى من شاحنات عرقل الاحتلال عبورها.