عبور 52 شاحنة مساعدات أردنية إلى قطاع غزة

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الوكيل الإخباري- عبرت فجر اليوم الأربعاء قافلة مساعدات إغاثية جديدة لأهلنا في غزة بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي مكونة من ٥٢ شاحنة تحمل على متنها مواد إيوائية وغذائية (غذاء اطفال) وملابس شتوية. اضافة اعلان

