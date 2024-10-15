 
الثلاثاء 2024-10-15 01:22 م
 
 

عبيدات للطّلبة: في مثل هذا اليوم قبل اثنين وستّين عاما بدأ أوّل يوم دراسيّ في أمّ الجامعات

رئيس الجامعة الأردنية نذير عبيدات في جولة تفقدية
رئيس الجامعة الأردنية نذير عبيدات في جولة تفقدية
الثلاثاء، 15-10-2024 11:26 ص
الوكيل الإخباري-  قام رئيس الجامعة الأردنيّة اليوم بجولة تفقديّة لمجمّع القاعات الإنسانيّة في أوّل أيّام العام الدّراسيّ الجديد.اضافة اعلان


واطّلع عبيدات أثناء الجولة التّفقّديّة الّتي رافقه فيها مدير وحدة الإعلام والعلاقات العامّة الدكتور راكان أبو عرابي، وعدد من المسؤولين، على الجاهزيّة التّقنيّة للقاعات التّدريسيّة والمدرّجات.

والتقى عبيدات بعدد من الطّلبة مُقدّما لهم التّهنئة بمناسبة بدء العام الدّراسيّ الجديد، وحثّهم على ضرورة المشاركة الإيجابيّة في الأنشطة الطّلابيّة المختلفة؛ لتنمية مهاراتهم، مؤكدًا حرص الجامعة على إعداد خرّيجين قادرين على المنافسة في سوق العمل المحليّ، والدّوليّ، ومسلّح بالمعرفة، والمبادئ، والقيم.

وقال مخاطبا الطلبة: "أنتم العمود الفقريّ للجامعة، وفي مثل هذا اليوم قبل اثنين وستّين عاما بدأ التّدريس في الجامعة الأردنيّة أولّ منارة علم في الأردن، وإحدى أبرز المؤسّسات التّعليميّة في المنطقة؛ فقد تخرّج الآلاف من الطّلبة ممّن تعيّن في مناصبَ رائدة في المجالات المختلفة محليًّا وعالميًّا، وأنتم على قدر المسؤوليّة، ونحن فخورون بطلبتنا المتميّزين".

وتابع أنّ الجامعة قد حصلت مؤخّرا على جائزة الملك عبد الله الثّاني للتّميّز/ جائزة الجامعة الرّسميّة المتميّزة، ما يتطلّب جهودًا من الطّلبة، والأساتذة، والإداريّين؛ لإحراز مزيد من التّميّز.
 
gnews

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