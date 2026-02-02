عبيدات مديراً عاماً لشركة المدن الصناعية الأردنية

وقالت الشركة في بيان اليوم الاثنين، إن قرار التعيين يأتي نظرا للخبرات المتميزة التي يتمتع بها عبيدات في مجال المدن الصناعية الأردنية، حيث شغل العديد من المناصب القيادية في الشركة آخرها نائب المدير العام.
بدوره، أكد عبيدات أن المدن الصناعية الأردنية ستواصل مسيرة التميز والريادة التي قادتها الإدارات السابقة للشركة، مبينا أن الشركة تقف اليوم على أعتاب رحلة جديدة بالتزامن مع تنفيذ برامج رؤية التحديث الاقتصادي والخطط الحكومية الرامية نحو مسيرة التحديث الاقتصادي في المملكة لمواكبة المتطلبات العالمية في مجال خدمة للاستثمارات الصناعية المشغلة للأيدي العاملة واستقطابها، لتعم التنمية على مختلف جوانب الاقتصاد الأردني.
وتملك الشركة 9 مدن صناعية عاملة في مختلف محافظات المملكة، وهي مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية في سحاب، ومدينة الحسن الصناعية، ومدينة الحسين الصناعية في الكرك، ومدينة العقبة الصناعية الدولية، ومدينة الموقر الصناعية، ومدينة السلط الصناعية، ومدينة مادبا الصناعية، ومدينة الطفيلة الصناعية، ومدينة الزرقاء الصناعية التي يتوقع افتتاحها العام الحالي في محافظة الزرقاء.
وتضم هذه المدن (980) شركة صناعية بحجم استثمار يزيد على 3 مليار دينار، وفرت (62) ألف فرصة عمل.
