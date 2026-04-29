عجز تمويلي يتجاوز 215 مليون دولار لاحتياجات اللاجئين في الأردن

الوكيل الإخباري- وصل إجمالي الدعم المالي المسجل لدعم عمليات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن حتى نهاية آذار من العام الحالي إلى 65 مليون دولار، وهو ما يشكل نحو 23.2% من إجمالي التمويل المطلوب والبالغ 280 مليون دولار، في حين بلغ العجز المالي حوالي 215 مليون دولار، أي ما نسبته 76.8% من الاحتياجات التمويلية.





وأشارت المفوضية، في تقريرها لشهر آذار، إلى أنها قدمت خلال الربع الأول من 2026 مساعدات نقدية بنحو 2 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الأساسية لنحو 13,000 أسرة في المجتمعات المستضيفة.



وبيّنت أنه منذ 8 كانون الأول 2024 وحتى 31 آذار 2026، عاد قرابة 188,500 لاجئ مسجل لدى المفوضية إلى سوريا، في حين بلغ عدد العائدين حتى منتصف نيسان 2026 نحو 190 ألف لاجئ.



ولفتت المفوضية النظر إلى أن معدلات العودة بقيت منخفضة خلال شهر رمضان، حيث عاد 3,900 لاجئ في شباط و3,400 في آذار، مقارنة بـ4,500 في كانون الثاني، إذ يعكس هذا الانخفاض نية العديد من اللاجئين تأجيل العودة إلى ما بعد رمضان أو خلال أشهر الصيف لحين انتهاء الفصل الدراسي.



وأكدت أنها واصلت برنامج المساعدات النقدية ودعم النقل للعودة الطوعية، مشيرة إلى أنه خلال شباط وآذار لوحظ انخفاض في عدد اللاجئين الذين يطلبون دعم النقل، تماشيًا مع تراجع حركة العودة بسبب فصل الشتاء وبداية شهر رمضان.



وذكرت مفوضية اللاجئين أنه خلال الفترة ذاتها غادر 191 لاجئًا الأردن لإعادة التوطين في دول أخرى.



وسهّلت خلال شهري شباط وآذار إحالة أكثر من 1,500 لاجئ من مخيمي الأزرق والزعتري لتلقي رعاية صحية حيوية، مثل غسيل الكلى، والرعاية الطارئة للولادة وحديثي الولادة، وحالات إدخال المستشفيات لإنقاذ الحياة في مرافق الرعاية الصحية العامة خارج المخيمات.



وأضافت المفوضية أنها أجرت مقابلات مع نحو 45,000 لاجئ، حضوريًا وعن بُعد، خلال شباط وآذار، لضمان امتلاكهم وثائق سليمة ومحدثة، وتمكينهم من الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية، مؤكدة أن عمليات التسجيل والتوثيق ضرورية لتخطيط وتقديم المساعدات الإنسانية.



وخلال فترة التقرير، قدّمت المفوضية وشركاؤها المشورة لأكثر من 500 لاجئ يواجهون مخاطر تتعلق بسلامتهم ورفاههم، كما قدمت مساعدات نقدية طارئة لأكثر من 200 أسرة غير قادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية، وتعاني من أوضاع هشّة مثل الإعاقة وكبر السن.



وتشير بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى انخفاض في أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين في الأردن، حيث تراجع العدد إلى 419,950 لاجئًا مع نهاية آذار الماضي، مقارنة بـ426,931 لاجئًا في شباط، بنسبة انخفاض بلغت قرابة 1.64%.







